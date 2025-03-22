Тренер ЦСКА Николич высказался о победе над «Партизаном» в товарищеском матче

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о товарищеском матче с сербским «Партизаном» (2:1). Игра прошла на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия).

«Очень рад, что мы приехали в Белград и провели здесь два прекрасных дня. Вчера полный зал поприветствовал нас на баскетбольном матче, а сегодня и здесь на стадионе собралось около 20 тысяч человек! Дружба наших клубов продолжается, дружба наших болельщиков продолжается.

Здорово, что все — фанаты и «Партизана», и ПФК ЦСКА — были на одной трибуне. Это создало невероятную футбольную атмосферу!

Всё было прекрасно, а сам матч стал полезным для обеих команд. Поэтому я очень рад, что мы приехали на эту игру. Хочу сказать большое спасибо всем организаторам, руководству футбольного и баскетбольного «Партизана» и ПФК ЦСКА, фанатам, которые сегодня пришли на матч.

И отдельно хочу сказать спасибо за награду, которую я получил от клуба и в особенности вчера и сегодня от фанатов. Это самое главное и важное для меня», — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.

После 21 тура РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 38 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 29 марта, начало — в 19:30 мск.