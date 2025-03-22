Тренер сборной Испании де ла Фуэнте высказался о предстоящем матче с Нидерландами

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов. Встреча пройдёт в воскресенье, 23 марта, на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания).

«Игроки всегда выкладываются по полной, и тренировать их очень приятно. Мы постараемся свести к минимуму тот потенциал, который есть у Нидерландов, это отличная команда с футболистами, которые находятся в отличной форме. По статистике мы были лучше [в первом матче]. Мы также способны усложнить им жизнь своей игрой. Мы постараемся быть более эффективными в оборонительной фазе и продолжим демонстрировать такой же настрой и эффективность в атакующей фазе», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

Первый матч завершился со счётом 2:2. Голами отметились Нико Уильямс и Микель Мерино у Испании и Коди Гакпо и Тейани Рейндерс у Нидерландов.