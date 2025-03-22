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«Атланта Юнайтед» с Миранчуком сыграла вничью с «Цинциннати» в матче МЛС

Завершился матч МЛС сезона-2025, в котором встречались «Цинциннати» и «Атланта Юнайтед». Команды играли на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати (США). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Росендо Мендосой (США). Итоговый результат — 2:2.

На 50-й минуте нападающий «Атланты» Эммануэль Латте Лат открыл счёт. Ответный мяч «Цинциннати» на 70-й минуте забил полузащитник Эвандер Феррейра. На 75-й минуте Феррейра оформил дубль во встрече. На 88-й минуте защитник хозяев Альвас Пауэлл отправил мяч в свои ворота — 2:2. Российский хавбек «Атланты» Алексей Миранчук провёл на поле всю встречу.

После пяти сыгранных матчей МЛС «Цинциннати» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков. «Атланта» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав пять очков.

В следующем матче «Цинциннати» сыграет с «Нэшвиллом» (30 марта), а «Атланта» — с «Нью-Йорк Сити» (30 марта).