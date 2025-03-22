Торрес — о матче с Нидерландами: постараемся одержать победу, несмотря ни на что

25-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов. Встреча пройдёт в воскресенье, 23 марта, на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания).

«У нас есть уверенность в себе, и мы постараемся одержать эту победу, несмотря ни на что. Надеюсь, я смогу играть, смогу забить и смогу пройти в следующую стадию. Это был бы идеальный вечер для меня на стадионе, где я сыграл так много матчей, и теперь я ношу футболку национальной команды», — приводит слова Торреса официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

Первый матч завершился со счётом 2:2. Голами отметились Нико Уильямс и Микель Мерино у Испании и Коди Гакпо и Тейани Рейндерс у Нидерландов.