Шабаров — о матче молодёжки России с Колумбией: они превосходят нас в физической мощи

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о первом товарищеском матче с национальной командой Колумбии U20 (0:1). Единственный мяч был забит в ворота российской сборной с пенальти на 90-й минуте. Вторая встреча состоится в воскресенье, 23 марта. Начало — в 23:55 мск.

Товарищеские матчи U21 — 2025 Товарищеские матчи U21 — 2025 23 марта 2025, воскресенье. 23:55 МСК Колумбия U20 Не начался Россия U21 Кто победит в основное время? П1 X П2

«Игра была насыщена единоборствами с обеих сторон. Будем разбираться, почему у нас не получилось. По ходу игры казалось, что немного затягивали с последним пасом вперёд. Много было промежуточной игры, когда мы уже могли отдать вперёд на нападающих, чтобы обострять.

Наверное, это нам и не позволило создавать те моменты, которые мы должны были создать. Плюс высокий темп игры и единоборств энергозатратный и приводит к большому количеству брака. В целом – боевая игра, которую мы и ожидали. Результатом, конечно, недовольны.

Соперник сыгран, они готовятся к чемпионату мира, и это чувствуется. Для них это была не рядовая товарищеская игра. Хорошо, что у нас такие соперники. Мы уже привыкли в матчах с латиноамериканцами, что они нас превосходят в физической мощи, потому что они генетически сильнее в этом отношении, природно развиты богаче.

Атлетизм не столько наработан, они рождаются такими. Наши игроки стремятся играть в РПЛ с мужиками, многие уже тренируются там, прошли не одни сборы. Поэтому уже здесь наши футболисты должны были к такому адаптироваться, и это не должно быть для нас проблемой.

От второй игры ждём чуть другого содержания в первую очередь. Нам катастрофически не хватает подготовки в таких матчах. Надеюсь, что сегодня была репетиция перед вторым. Жду другого содержания в атакующих действиях», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.

Сборная Колумбии U20 стала бронзовым призёром молодёжного чемпионата Южной Америки. На групповом этапе национальная команда заняла первое место, обыграв будущих чемпионов турнира – сборную Бразилии.