Роналду — о матче с Данией: после 90 минут мы увидим, кто лучший в этом противостоянии

40-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Дании. Встреча состоится 23 марта.

«Мы находимся в моменте, скажем так, не жизни и смерти, но немного более напряжённом, потому что мы знаем, что завтра мы должны победить. Но в этом красота футбола, эти вызовы, и мы знаем, что завтра на поле мы сделаем всё возможное и постараемся победить. После 90 минут увидим, кто лучший в этом противостоянии. Я уверен, что уйду со стадиона «Алваладе» с высоко поднятой головой», — приводит слова Роналду Mundo Deportivo.

Первая встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу датчан. Единственный гол в матче забил Расмус Хойлунд.