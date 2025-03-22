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Роналду — о матче с Данией: после 90 минут мы увидим, кто лучший в этом противостоянии

Роналду — о матче с Данией: после 90 минут мы увидим, кто лучший в этом противостоянии
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40-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Дании. Встреча состоится 23 марта.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Португалия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы находимся в моменте, скажем так, не жизни и смерти, но немного более напряжённом, потому что мы знаем, что завтра мы должны победить. Но в этом красота футбола, эти вызовы, и мы знаем, что завтра на поле мы сделаем всё возможное и постараемся победить. После 90 минут увидим, кто лучший в этом противостоянии. Я уверен, что уйду со стадиона «Алваладе» с высоко поднятой головой», — приводит слова Роналду Mundo Deportivo.

Первая встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу датчан. Единственный гол в матче забил Расмус Хойлунд.

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