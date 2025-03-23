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Роналду высказался о том, что Хойлунд повторил его празднование гола

Роналду высказался о том, что Хойлунд повторил его празднование гола
Расмус Хойлунд
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о праздновании гола форвардом английского «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Дании Расмусом Хойлундом. В четверг, 20 марта, сборная Дании обыграла Португалию (1:0) в матче Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. Единственный мяч забил Хойлунд. Он отпраздновал свой гол в фирменном стиле португальского нападающего. Ответный матч состоится в воскресенье, 23 марта. Начало — в 22:45 мск.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Португалия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня это не проблема. Я знаю, он не хотел проявить ко мне неуважение. Я достаточно умён, чтобы это понять. Не только он – по всему миру многие спортсмены празднуют так же, как я.

Для меня это честь, но я надеюсь, что он увидит моё празднование завтра», — приводит слова Роналду инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

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