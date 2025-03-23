Роналду высказался о том, что Хойлунд повторил его празднование гола

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о праздновании гола форвардом английского «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Дании Расмусом Хойлундом. В четверг, 20 марта, сборная Дании обыграла Португалию (1:0) в матче Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. Единственный мяч забил Хойлунд. Он отпраздновал свой гол в фирменном стиле португальского нападающего. Ответный матч состоится в воскресенье, 23 марта. Начало — в 22:45 мск.

«Для меня это не проблема. Я знаю, он не хотел проявить ко мне неуважение. Я достаточно умён, чтобы это понять. Не только он – по всему миру многие спортсмены празднуют так же, как я.

Для меня это честь, но я надеюсь, что он увидит моё празднование завтра», — приводит слова Роналду инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).