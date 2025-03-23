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«Штутгарт» продлил контракт с главным тренером Хёнесом

«Штутгарт» продлил контракт с главным тренером Хёнесом
Себастьян Хёнес
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Немецкий «Штутгарт» продлил контракт с главным тренером Себастьяном Хёнесом. Об этом сообщает пресс-служба «швабов».

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.

«Я очень рад продлению контракта, потому что я уверен, что мы ещё многого можем добиться вместе. Когда я присоединился к «Штутгарту» почти два года назад, мы находились в сложной ситуации, команда занимала 18-е место в турнирной таблице. Тем не менее это казалось правильным решением. И сейчас мне кажется правильным решение продлить контракт», — приводит слова Хёнеса пресс-служба клуба.

42-летний немецкий специалист возглавил «Штутгарт» в апреле 2023 года. Под его руководством клуб завоевал серебряные медали Бундеслиги в сезоне-2023/2024. В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии «швабы» с 37 очками располагаются на 10-й строчке.

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