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Сборная Чехии обыграла Фарерские острова благодаря дублю Шика

Сборная Чехии обыграла Фарерские острова благодаря дублю Шика
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Завершился матч европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, в котором встречались национальные команды Чехии и Фарерских островов. Команды играли на стадионе «Арена Мальшовице» в Градец-Кралове (Чехия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем (Словения). Сборная Чехии обыграла Фарерские острова со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 1-й тур
22 марта 2025, суббота. 22:45 МСК
Чехия
Окончен
2 : 1
Фарерские острова
1:0 Шик – 25'     1:1 Ватнхамар – 83'     2:1 Шик – 85'    

На 25-й минуте нападающий сборной Чехии Патрик Шик открыл счёт. Ответный мяч национальной команды Фарерских островов на 83-й минуте забил защитник Гуннар Ватнхамар. Победный мяч хозяев на 85-й минуте оформил Шик — 2:1.

25 марта сборная Чехии сыграет с Гибралтаром, а Фарерские острова — с Черногорией.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
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