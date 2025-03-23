Сборная Чехии обыграла Фарерские острова благодаря дублю Шика

Завершился матч европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, в котором встречались национальные команды Чехии и Фарерских островов. Команды играли на стадионе «Арена Мальшовице» в Градец-Кралове (Чехия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем (Словения). Сборная Чехии обыграла Фарерские острова со счётом 2:1.

На 25-й минуте нападающий сборной Чехии Патрик Шик открыл счёт. Ответный мяч национальной команды Фарерских островов на 83-й минуте забил защитник Гуннар Ватнхамар. Победный мяч хозяев на 85-й минуте оформил Шик — 2:1.

25 марта сборная Чехии сыграет с Гибралтаром, а Фарерские острова — с Черногорией.