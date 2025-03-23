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Результаты матчей 1-го тура квалификации к чемпионату мира — 2026 22 марта

Результаты матчей 1-го тура квалификации к чемпионату мира — 2026 22 марта
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22 марта прошли матчи европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

ЧМ-2026. Квалификация. Результаты матчей 22 марта.

Лихтенштейн – Северная Македония 0:3
Черногория – Гибралтар 3:1
Молдавия – Норвегия 0:5
Уэльс – Казахстан 3:1
Чехия – Фарерские острова 2:1
Израиль – Эстония 2:1

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля. Турнир пройдёт сразу в трёх странах в 16 городах – США, Канада и Мексика. Эти три страны автоматически вышли в финальную часть ЧМ-2026 на правах стран-хозяек.

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