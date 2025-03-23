Тренер сборной Португалии отреагировал на критику в адрес Роналду
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отреагировал на критику в адрес нападающего Криштиану Роналду, который не смог забить в первом четвертьфинальном матче Лиги наций с Данией (0:1).
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Португалия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Наша команда тактически очень гибкая, мы уже играли с двумя нападающими. Нам нужно использовать наших игроков в зависимости от соперника. Но не стоит обсуждать Криштиану в каждом матче. Если он забивает, то становится самым важным игроком команды. А если не забивает, то сразу говорят, что это из-за возраста. Это несправедливая оценка», — приводит слова Мартинеса A Bola.
Ответный матч состоится 23 марта.
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