Тренер сборной Португалии отреагировал на критику в адрес Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отреагировал на критику в адрес нападающего Криштиану Роналду, который не смог забить в первом четвертьфинальном матче Лиги наций с Данией (0:1).

«Наша команда тактически очень гибкая, мы уже играли с двумя нападающими. Нам нужно использовать наших игроков в зависимости от соперника. Но не стоит обсуждать Криштиану в каждом матче. Если он забивает, то становится самым важным игроком команды. А если не забивает, то сразу говорят, что это из-за возраста. Это несправедливая оценка», — приводит слова Мартинеса A Bola.

Ответный матч состоится 23 марта.