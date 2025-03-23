Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Португалии отреагировал на критику в адрес Роналду

Тренер сборной Португалии отреагировал на критику в адрес Роналду
Комментарии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отреагировал на критику в адрес нападающего Криштиану Роналду, который не смог забить в первом четвертьфинальном матче Лиги наций с Данией (0:1).

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Португалия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наша команда тактически очень гибкая, мы уже играли с двумя нападающими. Нам нужно использовать наших игроков в зависимости от соперника. Но не стоит обсуждать Криштиану в каждом матче. Если он забивает, то становится самым важным игроком команды. А если не забивает, то сразу говорят, что это из-за возраста. Это несправедливая оценка», — приводит слова Мартинеса A Bola.

Ответный матч состоится 23 марта.

Материалы по теме
Роналду высказался о том, что Хойлунд повторил его празднование гола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android