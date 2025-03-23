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Тренер Нидерландов отреагировал на выбор 19-летнего Хёйсена выступать за Испанию

Тренер Нидерландов отреагировал на выбор 19-летнего Хёйсена выступать за Испанию
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о решении 19-летнего центрального защитника «Борнмута» Дина Хёйсена выступать за национальную команду Испании.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Испания
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он игрок, который дебютировал за Испанию неспроста, несмотря на то, что он ещё молод. У него отличная карьера в Англии. У него большое будущее. Он выбрал Испанию — это его право, но у нас тоже есть очень-очень талантливые центральные защитники. Похож ли я на него? Что касается цвета волос… Он стройнее меня. Надеюсь, что он забьёт столько же голов, сколько забил я. Но он очень хороший игрок, и в своём возрасте он дебютировал за сборную Испании, сделав это с характером», — приводит слова Кумана сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, Хёйсен является уроженцем Амстердама и нидерландцем по происхождению. В футбольной карьере Дин считается воспитанником молодёжных команд испанской «Малаги» и итальянского «Ювентуса». Ранее он выступал за сборные Нидерландов до 17, до 18 и до 19 лет, а также за сборную Испании до 21 года. В марте 2025 года он получил свой первый вызов в основную сборную Испании на матчи Лиги наций и дебютировал 20 марта, выйдя на замену в первой четвертьфинальной встрече турнира со сборной Нидерландов.

В текущем сезоне Дин сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забив два гола в АПЛ. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 42 млн.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Испания
0:1 Уильямс – 9'     1:1 Гакпо – 28'     2:1 Рейндерс – 46'     2:2 Мерино – 90+3'    
Удаления: Хато – 82' / нет
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