Тренер Нидерландов отреагировал на выбор 19-летнего Хёйсена выступать за Испанию

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о решении 19-летнего центрального защитника «Борнмута» Дина Хёйсена выступать за национальную команду Испании.

«Он игрок, который дебютировал за Испанию неспроста, несмотря на то, что он ещё молод. У него отличная карьера в Англии. У него большое будущее. Он выбрал Испанию — это его право, но у нас тоже есть очень-очень талантливые центральные защитники. Похож ли я на него? Что касается цвета волос… Он стройнее меня. Надеюсь, что он забьёт столько же голов, сколько забил я. Но он очень хороший игрок, и в своём возрасте он дебютировал за сборную Испании, сделав это с характером», — приводит слова Кумана сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, Хёйсен является уроженцем Амстердама и нидерландцем по происхождению. В футбольной карьере Дин считается воспитанником молодёжных команд испанской «Малаги» и итальянского «Ювентуса». Ранее он выступал за сборные Нидерландов до 17, до 18 и до 19 лет, а также за сборную Испании до 21 года. В марте 2025 года он получил свой первый вызов в основную сборную Испании на матчи Лиги наций и дебютировал 20 марта, выйдя на замену в первой четвертьфинальной встрече турнира со сборной Нидерландов.

В текущем сезоне Дин сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забив два гола в АПЛ. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 42 млн.

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Сколько стоят молодые футболисты: