«Ювентус» незамедлительно уволит Тьяго Мотту и уже договорился о назначении нового тренера

По информации инсайдера Николо Скиры, «Ювентус» решил уволить главного тренера команды Тьяго Мотту.

«История Тиаго Мотты в «Ювентусе» завершена. Клуб решил немедленно уволить его с поста главного тренера.

Игор Тудор подтвердил свою готовность возглавить команду до конца сезона, то есть до завершения клубного чемпионата мира.

В его контракт будет включена опция (не автоматическая, односторонняя для клуба) о продлении соглашения ещё на один год, до июня 2026-го, если команда попадёт в Лигу чемпионов.

Доверие руководства к Мотте исчезло ещё до матча с «Фиорентиной» (0:3). Решение уволить его сейчас, а не в мае, стало следствием страха не попасть в Лигу чемпионов и потерять как минимум € 60 млн, что стало бы смертельным ударом для бюджета клуба.

Как только был найден тренер, способный принять вызов до конца сезона, и готовый согласиться на такие условия сотрудничества, механизм отставки был запущен», — написал Скира в соцсетях.

Сейчас туринцы идут пятыми в чемпионате, отставая от четвертой «Болоньи» на одно очко. Из Лиги чемпионов и Кубка Италии команда уже вылетела, проиграв ПСВ и «Эмполи».

Игорь Тудор сейчас без клуба. Ранее он тренировал «Лацио» и ряд других команд.

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