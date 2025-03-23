Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» незамедлительно уволит Тьяго Мотту и уже договорился о назначении нового тренера

«Ювентус» незамедлительно уволит Тьяго Мотту и уже договорился о назначении нового тренера
Аудио-версия:
Комментарии

По информации инсайдера Николо Скиры, «Ювентус» решил уволить главного тренера команды Тьяго Мотту.

«История Тиаго Мотты в «Ювентусе» завершена. Клуб решил немедленно уволить его с поста главного тренера.

Игор Тудор подтвердил свою готовность возглавить команду до конца сезона, то есть до завершения клубного чемпионата мира.

В его контракт будет включена опция (не автоматическая, односторонняя для клуба) о продлении соглашения ещё на один год, до июня 2026-го, если команда попадёт в Лигу чемпионов.

Доверие руководства к Мотте исчезло ещё до матча с «Фиорентиной» (0:3). Решение уволить его сейчас, а не в мае, стало следствием страха не попасть в Лигу чемпионов и потерять как минимум € 60 млн, что стало бы смертельным ударом для бюджета клуба.

Как только был найден тренер, способный принять вызов до конца сезона, и готовый согласиться на такие условия сотрудничества, механизм отставки был запущен», — написал Скира в соцсетях.

Сейчас туринцы идут пятыми в чемпионате, отставая от четвертой «Болоньи» на одно очко. Из Лиги чемпионов и Кубка Италии команда уже вылетела, проиграв ПСВ и «Эмполи».

Игорь Тудор сейчас без клуба. Ранее он тренировал «Лацио» и ряд других команд.

Вейга прибыл в Турин для перехода в Ювентус

Материалы по теме
«Ювентус» — «Аталанта». Что-то Мотта разошёлся, Гасперини это исправит
«Ювентус» — «Аталанта». Что-то Мотта разошёлся, Гасперини это исправит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android