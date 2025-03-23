Клубы Саудовской Аравии готовят новое, более амбициозное предложение Рафинье

Команды из Саудовской Аравии продолжают интересоваться вингером «Барселоны» Рафиньей, сообщает El Nacional.

По данным источника, несмотря на первоначальный отказ, саудовские клубы всё ещё хотят подписать 28-летнего бразильца. Они готовят новое, более амбициозное предложение как в финансовом, так и в спортивном плане, чтобы попытаться убедить игрока переехать в Саудовскую Аравию.

Сообщается, что приоритетом Рафиньи является остаться в «Барселоне» и продолжить развиваться как футболист в Европе. Он не готов сделать шаг назад в своей карьере. Бразилец чувствует себя счастливым и ощущает, что его ценят в испанском клубе.

Ожидается, что в ближайшие недели футболист, его агент и «Барселона» встретятся для обсуждения этой ситуации.

В текущем сезоне он сыграл 42 матча, забил 27 голов и отдал 18 ассистов за клуб.

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