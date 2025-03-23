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Клубы Саудовской Аравии готовят новое, более амбициозное предложение Рафинье

Клубы Саудовской Аравии готовят новое, более амбициозное предложение Рафинье
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Команды из Саудовской Аравии продолжают интересоваться вингером «Барселоны» Рафиньей, сообщает El Nacional.

По данным источника, несмотря на первоначальный отказ, саудовские клубы всё ещё хотят подписать 28-летнего бразильца. Они готовят новое, более амбициозное предложение как в финансовом, так и в спортивном плане, чтобы попытаться убедить игрока переехать в Саудовскую Аравию.

Сообщается, что приоритетом Рафиньи является остаться в «Барселоне» и продолжить развиваться как футболист в Европе. Он не готов сделать шаг назад в своей карьере. Бразилец чувствует себя счастливым и ощущает, что его ценят в испанском клубе.

Ожидается, что в ближайшие недели футболист, его агент и «Барселона» встретятся для обсуждения этой ситуации.

В текущем сезоне он сыграл 42 матча, забил 27 голов и отдал 18 ассистов за клуб.

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