«Барселона» может приобрести форварда «Аталанты» Адемолу Лукмана

Испанская «Барселона» интересуется нападающим «Аталанты» Адемолой Лукманом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, интерес каталонского клуба есть, но нападающий итальянцев не приоритетная цель для «блаугранос».

У Лукмана остался один год контракта с «Аталантой», готовой отпустить его уже летом за € 30 млн. Сам игрок также не прочь сменить клуб. Ранее сообщалось, что нигериец хочет перейти именно в «Барселону».

В текущем сезоне на счету 27-летнего нападающего 18 голов и шесть ассистов в 32 матчах за клуб. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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