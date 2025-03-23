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«Барселона» может приобрести форварда «Аталанты» Адемолу Лукмана

«Барселона» может приобрести форварда «Аталанты» Адемолу Лукмана
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Испанская «Барселона» интересуется нападающим «Аталанты» Адемолой Лукманом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, интерес каталонского клуба есть, но нападающий итальянцев не приоритетная цель для «блаугранос».

У Лукмана остался один год контракта с «Аталантой», готовой отпустить его уже летом за € 30 млн. Сам игрок также не прочь сменить клуб. Ранее сообщалось, что нигериец хочет перейти именно в «Барселону».

В текущем сезоне на счету 27-летнего нападающего 18 голов и шесть ассистов в 32 матчах за клуб. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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