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Give me Sport назвал лучшего игрока в истории футбола сборных. Это не Месси и не Роналду

Give me Sport назвал лучшего игрока в истории футбола сборных. Это не Месси и не Роналду
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Известный британский портал Give me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории национальных сборных.

Лидером рейтинга стал легендарный бразильский нападающий Пеле – единственный трёхкратный победитель чемпионата мира. После Пеле следует Лионель Месси, который вместе со сборной Аргентины выиграл последний чемпионат мира и является обладателем двух Копа Америка. Бронза рейтинга досталась бразильцу Кафу.

На четвёртой строчке в списке разместился легендарный аргентинец Диего Марадона, а пятая строчка отошла триумфатору двух Евро и чемпионата мира испанцу Серхио Рамосу.

Полный рейтинг:

Фото: Give me Sport

Тысячи болельщиков пришли попрощаться с Пеле

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