Give me Sport назвал лучшего игрока в истории футбола сборных. Это не Месси и не Роналду

Известный британский портал Give me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории национальных сборных.
Лидером рейтинга стал легендарный бразильский нападающий Пеле – единственный трёхкратный победитель чемпионата мира. После Пеле следует Лионель Месси, который вместе со сборной Аргентины выиграл последний чемпионат мира и является обладателем двух Копа Америка. Бронза рейтинга досталась бразильцу Кафу.
На четвёртой строчке в списке разместился легендарный аргентинец Диего Марадона, а пятая строчка отошла триумфатору двух Евро и чемпионата мира испанцу Серхио Рамосу.
Полный рейтинг:
Фото: Give me Sport
Тысячи болельщиков пришли попрощаться с Пеле