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«Я не удивлён». Де Брёйне высказался о Зинченко после матча Украины и Бельгии

«Я не удивлён». Де Брёйне высказался о Зинченко после матча Украины и Бельгии
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне прокомментировал игру Александра Зинченко на правом фланге обороны сборной Украины, куда он перешёл после травм Ефима Конопли и Алексея Сыча.

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи А/В. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Украина
Окончен
3 : 1
Бельгия
0:1 Лукаку – 40'     1:1 Гуцуляк – 67'     2:1 Ванат – 73'     3:1 Забарный – 79'    

«Вы знаете, я достаточно хорошо знаю Алекса. Я знаю, что он был полузащитником, а потом играл на позиции левого защитника. Но я думаю, что за Украину он играл на разных позициях.

В конце концов, у них были травмы на правом фланге, поэтому он там играл. Он достаточно универсальный, на фланге также. Я совсем не удивлён», — сказал Де Брёйне интервью после окончания матча.

Напомним, Украина в первом стыковом матче Лиги наций обыграла Бельгию со счётом 3:1. Ответная игра состоится сегодня, 23 марта. Начало — в 22:45 мск.

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