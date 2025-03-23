«Я не удивлён». Де Брёйне высказался о Зинченко после матча Украины и Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне прокомментировал игру Александра Зинченко на правом фланге обороны сборной Украины, куда он перешёл после травм Ефима Конопли и Алексея Сыча.

«Вы знаете, я достаточно хорошо знаю Алекса. Я знаю, что он был полузащитником, а потом играл на позиции левого защитника. Но я думаю, что за Украину он играл на разных позициях.

В конце концов, у них были травмы на правом фланге, поэтому он там играл. Он достаточно универсальный, на фланге также. Я совсем не удивлён», — сказал Де Брёйне интервью после окончания матча.

Напомним, Украина в первом стыковом матче Лиги наций обыграла Бельгию со счётом 3:1. Ответная игра состоится сегодня, 23 марта. Начало — в 22:45 мск.

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