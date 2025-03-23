«Бавария» предлагает Уильямсу оклад в € 10 млн, «Барселона» не готова платить столько — EN

«Бавария» сделала предложение крайнему нападающему «Атлетика» Бильбао Нико Уильямсу и готова платить 22-летнему футболисту € 10 млн в год. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, интерес к Уильямсу также проявляет «Барселона», однако испанский игрок дал понять сине-гранатовым, что если они хотят, чтобы он перешёл к ним, придётся сделать предложение, сопоставимое с предложением мюнхенского клуба.

Подчёркивается, что, несмотря на сильный интерес «Барселоны» к Уильямсу, клуб не готов платить нападающему € 10 млн ввиду своего экономического положения. Сам футболист отдаёт предпочтение переходу именно в стан сине-гранатовых и надеется, что будет найдено решение, удовлетворяющее обе стороны.

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