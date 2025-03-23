«Ноттингем Форест» поборется с топ-клубами Англии за Дьёкереша из «Спортинга» — источник

Центральный нападающий португальского «Спортинга» Виктор Дьёкереш может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Footballtransfer, в подписании форварда заинтересован «Ноттингем Форест», занимающий третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
По данным источника, «лесники» уже начали переговоры о переходе Дьёкереша в летнее трансферное окно и связались с его представителями. Сообщается, что решимость «Ноттингем Форест» обусловлена возможной квалификацией в Лигу чемпионов УЕФА по итогам текущего сезона.
Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту видит в Викторе Дьёкереше идеальную долгосрочную замену основному нападающему команды 34-летнему Крису Вуду. Учитывая интерес к шведу со стороны «Челси», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», трансфер Дьёкереша в «Ноттингем Форест» может стать самой амбициозной сделкой в новейшей истории клуба.