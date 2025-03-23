Сегодня, 23 марта, в Лиге наций УЕФА пройдут ответные матчи 1/4 финала плей-офф и ответные стыковые игры.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА 23 марта:

1/4 финала:

22:45 мск. Испания — Нидерланды;

22:45 мск. Португалия — Дания;

22:45 мск. Германия — Италия;

22:45 мск. Франция — Хорватия.

Стыковые матчи А/В:

20:00 мск. Венгрия — Турция;

20:00 мск. Сербия — Австрия;

20:00 мск. Шотландия — Греция;

22:45 мск. Бельгия — Украина.

Стыковые матчи В/С:

17:00 мск. Грузия — Армения;

20:00 мск. Исландия — Косово;

20:00 мск. Словения — Словакия;

22:45 мск. Ирландия — Болгария.

Сборная Испании является действующим чемпионом Лиги наций УЕФА.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: