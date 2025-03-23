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Расписание матчей Лиги наций УЕФА 23 марта

Расписание матчей Лиги наций УЕФА 23 марта
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Сегодня, 23 марта, в Лиге наций УЕФА пройдут ответные матчи 1/4 финала плей-офф и ответные стыковые игры.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА 23 марта:

1/4 финала:

  • 22:45 мск. Испания — Нидерланды;
  • 22:45 мск. Португалия — Дания;
  • 22:45 мск. Германия — Италия;
  • 22:45 мск. Франция — Хорватия.

Стыковые матчи А/В:

  • 20:00 мск. Венгрия — Турция;
  • 20:00 мск. Сербия — Австрия;
  • 20:00 мск. Шотландия — Греция;
  • 22:45 мск. Бельгия — Украина.

Стыковые матчи В/С:

  • 17:00 мск. Грузия — Армения;
  • 20:00 мск. Исландия — Косово;
  • 20:00 мск. Словения — Словакия;
  • 22:45 мск. Ирландия — Болгария.

Сборная Испании является действующим чемпионом Лиги наций УЕФА.

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