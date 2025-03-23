Расписание матчей Лиги наций УЕФА 23 марта
Сегодня, 23 марта, в Лиге наций УЕФА пройдут ответные матчи 1/4 финала плей-офф и ответные стыковые игры.
Расписание матчей Лиги наций УЕФА 23 марта:
1/4 финала:
- 22:45 мск. Испания — Нидерланды;
- 22:45 мск. Португалия — Дания;
- 22:45 мск. Германия — Италия;
- 22:45 мск. Франция — Хорватия.
Стыковые матчи А/В:
- 20:00 мск. Венгрия — Турция;
- 20:00 мск. Сербия — Австрия;
- 20:00 мск. Шотландия — Греция;
- 22:45 мск. Бельгия — Украина.
Стыковые матчи В/С:
- 17:00 мск. Грузия — Армения;
- 20:00 мск. Исландия — Косово;
- 20:00 мск. Словения — Словакия;
- 22:45 мск. Ирландия — Болгария.
Сборная Испании является действующим чемпионом Лиги наций УЕФА.
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