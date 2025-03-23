Грузия — Армения: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 17:00

Сегодня, 23 марта, состоится второй стыковой матч Лиги B/C Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся сборные Грузии и Армении. Игра пройдёт на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия). В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Напомним, первый стыковой матч завершился со счётом 3:0 в пользу грузинской сборной. Голами отметились Георгий Кочорашвили и Жорж Микаутадзе (дубль).

Сборная Грузии занимает 68-е место в рейтинге ФИФА, а национальная команда Армении — 100-е.