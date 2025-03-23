Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грузия – Армения: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА 2024-2025 начнется в 17:00

Грузия — Армения: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 17:00
Комментарии

Сегодня, 23 марта, состоится второй стыковой матч Лиги B/C Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся сборные Грузии и Армении. Игра пройдёт на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия). В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Напомним, первый стыковой матч завершился со счётом 3:0 в пользу грузинской сборной. Голами отметились Георгий Кочорашвили и Жорж Микаутадзе (дубль).

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи В/С. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Грузия
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Грузии занимает 68-е место в рейтинге ФИФА, а национальная команда Армении — 100-е.

Календарь Лиги наций УЕФА
Материалы по теме
Дебют хуже придумать сложно. Грузия просто укатала Армению с новым тренером
Дебют хуже придумать сложно. Грузия просто укатала Армению с новым тренером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android