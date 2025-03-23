«Ман Юнайтед» нацелился на украинского форварда «Челси» Михаила Мудрика — Todofichajes

«Манчестер Юнайтед» может усилить левый фланг атаки форвардом сборной Украины. Как сообщает Todofichajes, футболист «Челси» Михаил Мудрик будет доступен на трансферном рынке в летнее трансферное окно, а «МЮ» готов воспользоваться возможностью подписания игрока.

По данным источника, при помощи Мудрика руководство «красных дьяволов» планирует усилить конкуренцию на левом фланге атаки, где после ухода Маркуса Рашфорда в «Астон Виллу» продолжает оставаться лишь аргентинец Алехандро Гарначо.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» планирует осуществить трансфер за сумму около € 40-50 млн, а окончательное решение о подписании Михаила Мудрика будет принимать главный тренер команды Рубен Аморим.

В декабре 2024 года Английская футбольная ассоциация временно отстранила Мудрика от участия в соревнованиях. В СМИ появлялась информация, что украинскому футболисту в сборной сделали инъекцию стволовых клеток, взятых у коровы, и в этом препарате мог содержаться мельдоний.