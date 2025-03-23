Колыванов предположил, кого не хватало «Зениту» в матче со «Спартаком»

Экс-форвард национальной команды России Игорь Колыванов оценил важность полузащитника Вендела для санкт-петербургского «Зенита». Напомним, бразильский хавбек получил красную карточку в матче 20‑го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с воронежским «Факелом» (2:0) за оскорбительный жест в адрес трибун. Он пропустил игру 21‑го тура, в которой «Зенит» уступил московскому «Спартаку» со счётом 1:2.

«Вендел — классический опорник, который умеет практически всё на поле. Конечно, «Зениту» не хватало его в матче со «Спартаком». Это лидер середины поля. Когда есть такой футболист, игра строится через него. Я думаю, очевидно, что за неделю он форму растерять не мог, пропустив одну игру из‑за дисквалификации.

«Зениту» теперь нельзя терять очки в чемпионате России. Нужно выходить на каждую игру так, будто это решающий последний матч», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 30 марта, начало — в 19:30 мск.