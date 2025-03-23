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Ферран: Ямаль не знает о давлении на поле, он играет в футбол как на школьном дворе

Ферран: Ямаль не знает о давлении на поле, он играет в футбол как на школьном дворе
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Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ферран Торрес отметил лёгкость, с которой вингер сине-гранатовых и «Фурия Роха» Ламин Ямаль играет в футбол.

«Я не думаю, что Ламин знает о давлении [на футбольном поле]. Он играет так, как будто бы делает это на школьном дворе. Надеюсь, он продолжит в том же духе и просто будет получать удовольствие», — приводит слова Торреса Sport.es.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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