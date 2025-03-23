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ФИФА может оказать давление на федерации Европы с целью возвращения России — Ланзон

ФИФА может оказать давление на федерации Европы с целью возвращения России — Ланзон
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино может начать оказывать давление на федерации Европы, особенно на зависящие от финансовой поддержки ФИФА, чтобы они пересмотрели свою позицию по участию российских команд и атлетов в международных турнирах. Об этом сообщает журналист Lateral Web Науэль Ланзон.

Ланзон подчёркивает: «Будущее российского футбола на международной арене остаётся неопределённым, но последние шаги Инфантино позволяют предположить, что ФИФА готовит почву для его потенциального возвращения. Судя по всему, «оперативное возвращение» [России] уже идёт полным ходом».

Напомним, российские команды не принимают участия в международных соревнованиях с 2022 года.

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