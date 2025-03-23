ФИФА может оказать давление на федерации Европы с целью возвращения России — Ланзон

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино может начать оказывать давление на федерации Европы, особенно на зависящие от финансовой поддержки ФИФА, чтобы они пересмотрели свою позицию по участию российских команд и атлетов в международных турнирах. Об этом сообщает журналист Lateral Web Науэль Ланзон.
Ланзон подчёркивает: «Будущее российского футбола на международной арене остаётся неопределённым, но последние шаги Инфантино позволяют предположить, что ФИФА готовит почву для его потенциального возвращения. Судя по всему, «оперативное возвращение» [России] уже идёт полным ходом».
Напомним, российские команды не принимают участия в международных соревнованиях с 2022 года.
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