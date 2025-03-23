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«Канзас-Сити» проиграл «Лос-Анджелесу» в МЛС, Шапи провёл на поле 72 минуты

«Канзас-Сити» проиграл «Лос-Анджелесу» в МЛС, Шапи провёл на поле 72 минуты
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Завершился матч МЛС сезона-2025, в котором встречались «Спортинг Канзас-Сити» и «Лос-Анджелес». Команды играли на стадионе «Чилдренс Мёрси Парк» в Канзас-Сити (США). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Измиром Пекмичем (США). «Лос-Анджелес» обыграл «Канзас-Сити» со счётом 2:0.

США — Major League Soccer . МЛС
23 марта 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
Окончен
0 : 2
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
0:1 Мартинес – 18'     0:2 Лонг – 54'    

На 18-й минуте нападающий «Лос-Анджелеса» Давид Мартинес открыл счёт. На 54-й минуте защитник Аарон Лонг увеличил преимущество гостей — 2:0. Российский форвард Магомед-Шапи Сулейманов вышел в стартовом составе и был заменён на 72-й минуте.

После пяти сыгранных матчей МЛС «Спортинг Канзас-Сити» располагается на последней, 15-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав одно очко. «Лос-Анджелес» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав девять очков.

В следующем матче «Канзас-Сити» сыграет с «Далласом» (30 марта), а «Лос-Анджелес» — с «Сан-Диего» (30 марта).

Календарь и турнирная таблица МЛС
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