«СКА-Хабаровск» обыграл «Ротор» в матче 25-го тура Первой лиги

Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Матвеевым (Троицк, Россия). «СКА-Хабаровск» обыграл «Ротор» со счётом 1:0.
На 34-й минуте защитник «Ротора» Алексей Шумских получил красную карточку. На 84-й минуте защитник «СКА-Хабаровск» Юрий Журавлёв открыл счёт — 1:0.
После 25 сыгранных матчей «СКА-Хабаровск» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 38 очков. «Ротор» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 33 очка. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 50 очков.
- 23 марта 2025
-
11:08
-
11:07
-
11:00
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:36
-
10:34
-
10:34
-
10:25
-
10:14
-
10:10
-
09:57
-
09:52
-
09:49
-
09:42
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:19
-
09:17
-
09:06
-
08:32
-
07:17
-
06:59
-
05:54
-
05:48
-
04:06
-
03:20
-
01:42
-
00:41
-
00:39
-
00:32
-
00:10
-
00:07