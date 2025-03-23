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«СКА-Хабаровск» обыграл «Ротор» в матче 25-го тура Первой лиги

«СКА-Хабаровск» обыграл «Ротор» в матче 25-го тура Первой лиги
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Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Матвеевым (Троицк, Россия). «СКА-Хабаровск» обыграл «Ротор» со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 25-й тур
23 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Журавлёв – 84'    
Удаления: нет / Шумских – 35'

На 34-й минуте защитник «Ротора» Алексей Шумских получил красную карточку. На 84-й минуте защитник «СКА-Хабаровск» Юрий Журавлёв открыл счёт — 1:0.

После 25 сыгранных матчей «СКА-Хабаровск» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 38 очков. «Ротор» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 33 очка. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 50 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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