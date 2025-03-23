Ребёнок спросил Карпина о трансфере Глебова в «Динамо» во время фото, тренер ответил

Юный болельщик сборной России обратился к главному тренеру национальной команды Валерию Карпину с вопросом о трансфере полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в «Динамо». Опорник сборной России перебрался в столичный клуб в последний день зимнего трансферного окна. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 8 млн.

Сам Валерий Карпин покинул «Ростов» 25 февраля 2025 года. До этого момента он совмещал работу в клубе и сборной. На видео, опубликованном в официальном телеграм-канале сборной России по футболу, ребёнок подошёл в специалисту для совместной фотографии и задал вопрос по интересующей теме.

— Можно фото, пожалуйста?

— Давайте, давайте.

— Можно ещё вопрос?

— Можно.

— А Вы рады переходу Глебова в «Динамо»?

— Нет.

— Или были против?

— Против. Я против всего всегда, — заявил Карпин в беседе с ребёнком.