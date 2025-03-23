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Ребёнок спросил Карпина о трансфере Глебова в «Динамо» во время фото, тренер ответил

Ребёнок спросил Карпина о трансфере Глебова в «Динамо» во время фото, тренер ответил
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Юный болельщик сборной России обратился к главному тренеру национальной команды Валерию Карпину с вопросом о трансфере полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в «Динамо». Опорник сборной России перебрался в столичный клуб в последний день зимнего трансферного окна. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 8 млн.

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25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
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Сам Валерий Карпин покинул «Ростов» 25 февраля 2025 года. До этого момента он совмещал работу в клубе и сборной. На видео, опубликованном в официальном телеграм-канале сборной России по футболу, ребёнок подошёл в специалисту для совместной фотографии и задал вопрос по интересующей теме.

— Можно фото, пожалуйста?
— Давайте, давайте.

— Можно ещё вопрос?
— Можно.

— А Вы рады переходу Глебова в «Динамо»?
— Нет.

— Или были против?
— Против. Я против всего всегда, — заявил Карпин в беседе с ребёнком.

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