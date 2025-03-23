Стало известно, почему «Барселона» сомневается в покупке Луиса Диаса у «Ливерпуля»

Спортивный директор «Барселоны» Деку заинтересован в покупке крайнего нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса, однако внутри каталонского клуба существуют разногласия относительно покупки колумбийского футболиста. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, трансфер Диаса может обойтись сине-гранатовым в сумму около € 70 млн. Однако в «Барселоне» не уверены в необходимости тратить деньги на нападающего «Ливерпуля», учитывая нынешнюю игровую форму Ламина Ямаля и Рафиньи. Считается, что в случае покупки Диаса на этой позиции может возникнуть переизбыток игроков.

Подчёркивается, что руководство каталонского клуба может потратить деньги, запланированные для трансфера Диаса, на усиление позиций защитника или полузащитника, о чём просит главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.

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