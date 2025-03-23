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Форварда «Кайзерслаутерна» Раноса исключили из сборной Армении за ультиматум тренеру

Форварда «Кайзерслаутерна» Раноса исключили из сборной Армении за ультиматум тренеру
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Форвард немецкого «Кайзерслаутерна» Грант-Леон Ранос исключён из состава национальной команды Армении перед ответным матчем со сборной Грузии в Лиге наций УЕФА сезона-2024/2025. Об этом сообщает Hayastan Footy в социальной сети X (ранее Twitter). Матч состоится в воскресенье, 23 марта.

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи В/С. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Грузия
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, на пресс-конференции главный тренер сборной Армении Джон вант Схип сообщил, что к нему подошёл Ранос и сказал, что не будет больше играть за национальную команду, если не выйдет в стартовом составе на ответный матч с Грузией. Нидерландский специалист после данного заявления исключил нападающего из национальной команды за подобные ультиматумы.

В нынешнем сезоне Ранос сыграл за «Кайзерслаутерн» из второй Бундеслиги восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 800 тыс.

21-летний Грант-Леон Ранос сыграл за национальную команду Армении 17 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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