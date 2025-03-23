Роналду: в матче с Данией на поле выйдет не просто 11 человек, а сила всей Португалии
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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги наций с Данией, который состоится сегодня, 23 марта.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Португалия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«На поле выйдет не просто 11 человек, а сила целой страны. Мы будем бороться изо всех сил, чтобы пройти дальше. Вместе!» — написал Роналду в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).
Матч между сборными Португалии и Дании пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В первой игре датская национальная команда одержала победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Расмус Хойлунд.
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