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«Интер» нацелился на одного из лидеров «Лацио» с ценой € 40 млн — La Repubblica

«Интер» нацелился на одного из лидеров «Лацио» с ценой € 40 млн — La Repubblica
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Правый вингер «Лацио» и сборной Дании Густав Исаксен может перебраться в миланский «Интер». Как сообщает издание La Repubblica, руководство миланского клуба планирует осуществить сделку в летнее трансферное окно.

По данным источника, главный тренер «Интера» Симоне Индзаги видит датчанина в роли правого полузащитника в схеме 3-5-2. Сообщается, что «Лацио» будет готов рассмотреть предложения по Исаксену, если они будут начинаться от € 40 млн.

Густав Исаксен перебрался в «Лацио» из датского «Мидтьюлланна» в августе 2023 года. Римляне заплатили за трансфер игрока € 13,4 млн. В текущем сезоне на счету 23-летнего вингера пять голов и столько же результативных передач в 39 матчах за «Лацио» во всех турнирах.

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