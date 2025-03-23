Германия — Италия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию

Сегодня, 23 марта, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Германии и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.
В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первой игре немецкая национальная команда одержала победу со счётом 2:1. В составе сборной Германии голами отметились нападающий Тим Кляйндинст и хавбек Леон Горецка. Единственный мяч Италии забил полузащитник Сандро Тонали.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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