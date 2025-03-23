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Испания — Нидерланды. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Германия — Италия: во сколько начало матча Лиги наций УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

Германия — Италия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 23 марта, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Германии и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Германия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первой игре немецкая национальная команда одержала победу со счётом 2:1. В составе сборной Германии голами отметились нападающий Тим Кляйндинст и хавбек Леон Горецка. Единственный мяч Италии забил полузащитник Сандро Тонали.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 2
Германия
1:0 Тонали – 9'     1:1 Кляйндинст – 49'     1:2 Горецка – 76'    

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

Календарь Лиги наций
Турнирная сетка Лиги наций
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