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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Бельгия — Украина: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию

Бельгия — Украина: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 23 марта, состоится ответный стыковой матч Лиги наций УЕФА, в котором сыграют национальные команды Бельгии и Украины. Встреча пройдёт на стадионе «Сегека Арена» в Генке, Бельгия. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи А/В. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Бельгия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч между командами проходил в испанской Мурсии и завершился волевой победой украинской сборной. На гол бельгийского форварда Ромелу Лукаку украинцы ответили тремя забитыми мячами. Отличились полузащитник Алексей Гуцуляк, нападающий Владислав Ванат и защитник Илья Забарный.

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