Бельгия — Украина: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию

Сегодня, 23 марта, состоится ответный стыковой матч Лиги наций УЕФА, в котором сыграют национальные команды Бельгии и Украины. Встреча пройдёт на стадионе «Сегека Арена» в Генке, Бельгия. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч между командами проходил в испанской Мурсии и завершился волевой победой украинской сборной. На гол бельгийского форварда Ромелу Лукаку украинцы ответили тремя забитыми мячами. Отличились полузащитник Алексей Гуцуляк, нападающий Владислав Ванат и защитник Илья Забарный.