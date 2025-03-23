Франция — Хорватия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 23 марта, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс» во Франции. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.
В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первой игре хорватская национальная команда одержала победу со счётом 2:0. В её составе голами отметились нападающий Анте Будимир и полузащитник Иван Перишич.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 0
Франция
1:0 Будимир – 26' 2:0 Перишич – 45+1'
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).
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Комментарии
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