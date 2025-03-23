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«Тоттенхэм» может перехватить трансферную цель «Интера» Исаксена из-за высокой цены

«Тоттенхэм» может перехватить трансферную цель «Интера» Исаксена из-за высокой цены
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Английский «Тоттенхэм» может нарушить планы итальянского «Интера» в летнее трансферное окно. Как сообщает La Repubblica, клуб из столицы Англии заинтересован в приобретении датского вингера «Лацио» Густава Исаксена, которым также интересуется «Интер».

По данным источника, англичане имеют преимущество над чёрно-синими из-за высокого запроса «Лацио». Римляне планируют выручить с продажи игрока сумму, близкую к € 40 млн, что является вполне приемлемым условием для «Тоттенхэма».

Напомним, летом 2023 года «Тоттенхэм» осуществил сразу четыре трансфера из итальянской Серии А. Перед началом прошлого сезона состав команды пополнили голкипер Гульельмо Викарио («Эмполи»), защитники Дестини Удоджи («Удинезе») и Раду Дрэгушин («Дженоа»), а также вингер Деян Кулушевски.

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