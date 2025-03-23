Игрок «Сити» Хусанов отказался подписывать футболку мадридского «Реала»

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов отказал болельщику в просьбе подписать футболку мадридского «Реала».

Хусанов отказался подписывать футболку «Реала»:

Сообщается, что защитник мог отказаться от того, чтобы подписывать футболку «сливочных», поскольку по контракту он может оставлять автограф только на футболках «Манчестер Сити» или сборной Узбекистана.

В нынешнем сезоне «горожане» встречались с «Реалом» в стыковых матчах Лиги чемпионов. Испанский гранд одержал победу по сумме двух матчей со счётом 6:3. Узбекский футболист принял участие в ответной игре, в которой провёл на поле всё время встречи.