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Игрок «Сити» Хусанов отказался подписывать футболку мадридского «Реала»

Игрок «Сити» Хусанов отказался подписывать футболку мадридского «Реала»
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Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов отказал болельщику в просьбе подписать футболку мадридского «Реала».

Хусанов отказался подписывать футболку «Реала»:

Сообщается, что защитник мог отказаться от того, чтобы подписывать футболку «сливочных», поскольку по контракту он может оставлять автограф только на футболках «Манчестер Сити» или сборной Узбекистана.

В нынешнем сезоне «горожане» встречались с «Реалом» в стыковых матчах Лиги чемпионов. Испанский гранд одержал победу по сумме двух матчей со счётом 6:3. Узбекский футболист принял участие в ответной игре, в которой провёл на поле всё время встречи.

Абдукодир Хусанов Подробнее
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