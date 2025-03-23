Увольнение Тьяго Мотты обойдётся «Ювентусу» в € 20 млн — Calciomercato

Стало известно, какую сумму заплатит итальянский «Ювентус» главному тренеру команды Тьяго Мотте за одностороннее расторжение контракта.

Ранее в СМИ появилась информация, что в туринском клубе приняли решение о немедленном прекращении сотрудничества со специалистом. Как сообщает Calciomercato, суммарные затраты «старой синьоры» на увольнение Тьяго Мотты составят € 20 млн.

Напомним, Тьяго Мотта возглавил «Ювентус» перед стартом текущего сезона. В минувшем розыгрыше Серии А тренер работал в «Болонье», с которой занял четвёртое место и квалифицировался в Лигу чемпионов УЕФА. Летом прошлого года Мотта заключил с «Ювентусом» трёхлетний контракт с зарплатой € 5 млн за сезон.

По данным источника, в контракте специалиста с туринским клубом присутствует специальный пункт о дополнительной компенсации, если «Ювентус» решит уволить его до конца второго года контракта.