The Sun: «МЮ» готов продать Онана саудовцам, потенциальная замена — вратарь из Лиги 1

«Манчестер Юнайтед» готов к продаже 28-летнего вратаря Андре Онана в Саудовскую Аравию и находится в поисках замены для него. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» изучают кандидатуру 23-летнего голкипера «Лилля» Люка Шевалье, за которым следят несколько месяцев. Также манкунианцы проявляют интерес к вратарю Сенне Ламменсу из бельгийского «Антверпена». Подчёркивается, что Шевалье оценивается в £ 40 млн (€ 47,6 млн), в то время как Ламменс — в £ 30 млн (€ 35,7 млн).

В нынешнем сезоне Онана принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в девяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

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