«Наполи» хочет приобрести вратаря «Торино» Ваню Милинковича-Савича — Ди Марцио

Голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич может перейти в «Наполи» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, «Наполи» планирует приобрести 28-летнего вратаря «Торино» Милинковича-Савича, несмотря на то что они близки к продлению трудового контракта с Алексом Меретом по схеме «2+1» (на два года с опцией продления ещё на один год. — Прим. «Чемпионата»), сообщает журналист Ди Марцио со ссылкой на Sky Sports. Таким образом, к сезону-2025/2026 неаполитанцы рассчитывают располагать сразу двумя первыми номерами.

В нынешнем сезоне Ваня Милинкович-Савич сыграл за «Торино» 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 мяча и 10 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 8 млн.

После 29 сыгранных матчей «Наполи» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 61 очко. «Торино» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 38 очков.