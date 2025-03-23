«Не забуду этот день никогда». Защитник «Зенита» Нино высказался о выходе на поле с сыном

Центральный защитник «Зенита» Нино поделился впечатлениями от товарищеского матча с БАТЭ, в котором сине-бело-голубые одержали разгромную победу со счётом 5:0. Во время игры «Зенит» и БАТЭ провели совместную акцию, получившую название «На поле все равны», приуроченную к Международному дню человека с синдромом Дауна, который во всём мире отмечают 21 марта.

— Нино, матч с БАТЭ надолго вам запомнится: сын у вас на руках, красивый гол. Какие эмоции сейчас испытываете?

— Это был очень особенный момент для меня — впервые мой сын вышел на поле вместе со мной. К тому же увидеть всё, что организовал клуб, было потрясающе! Моя жена очень растрогалась, и я уверен, что вся остальная семья тоже. Поэтому я бы хотел от всего сердца поблагодарить «Зенит» и всех наших болельщиков, которые сегодня были на стадионе. Этот день я не забуду никогда.

— Как отнёсся к новому для себя опыту маленький Антонио?

— Уверен, он счастлив! Ему очень нравится, когда вокруг много света. У меня на руках он радостно улыбался. Конечно, он ещё не всё понимает, но однажды я покажу ему фотографии и объясню всё, что тут происходило. Невероятные эмоции для меня, — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита»

Ранее Нино рассказал в интервью, что его сын родился с синдромом Дауна. На данный момент возраст ребёнка составляет 11 месяцев.