Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не забуду этот день никогда». Защитник «Зенита» Нино высказался о выходе на поле с сыном

«Не забуду этот день никогда». Защитник «Зенита» Нино высказался о выходе на поле с сыном
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник «Зенита» Нино поделился впечатлениями от товарищеского матча с БАТЭ, в котором сине-бело-голубые одержали разгромную победу со счётом 5:0. Во время игры «Зенит» и БАТЭ провели совместную акцию, получившую название «На поле все равны», приуроченную к Международному дню человека с синдромом Дауна, который во всём мире отмечают 21 марта.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 0
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 Ахметов – 14'     2:0 Вендел – 16'     3:0 Нино – 25'     4:0 Соболев – 56'     5:0 Соболев – 62'    

— Нино, матч с БАТЭ надолго вам запомнится: сын у вас на руках, красивый гол. Какие эмоции сейчас испытываете?
— Это был очень особенный момент для меня — впервые мой сын вышел на поле вместе со мной. К тому же увидеть всё, что организовал клуб, было потрясающе! Моя жена очень растрогалась, и я уверен, что вся остальная семья тоже. Поэтому я бы хотел от всего сердца поблагодарить «Зенит» и всех наших болельщиков, которые сегодня были на стадионе. Этот день я не забуду никогда.

— Как отнёсся к новому для себя опыту маленький Антонио?
— Уверен, он счастлив! Ему очень нравится, когда вокруг много света. У меня на руках он радостно улыбался. Конечно, он ещё не всё понимает, но однажды я покажу ему фотографии и объясню всё, что тут происходило. Невероятные эмоции для меня, — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита»

Ранее Нино рассказал в интервью, что его сын родился с синдромом Дауна. На данный момент возраст ребёнка составляет 11 месяцев.

Материалы по теме
Нино: мой сын родился с синдромом Дауна — я учусь смотреть на мир его глазами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android