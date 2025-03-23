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Криштиану Роналду: я буду защищать цвета Португалии до смерти

Криштиану Роналду: я буду защищать цвета Португалии до смерти
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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что будет защищать цвета своей страны так долго, как он сможет.

«Я буду защищать цвета Португалии до смерти. И поэтому, если я не забью [в матче с Данией], но команда победит, то я отправлюсь домой счастливым, ведь футбол — это моя жизнь», — сказал 40-летний нападающий на пресс-конференции.

Матч между сборными Португалии и Дании пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В первой игре датская национальная команда одержала победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Расмус Хойлунд.

Криштиану Роналду Подробнее
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Португалия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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