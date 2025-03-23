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Нино рассказал, как его сын с синдромом Дауна отреагировал на шум в матче «Зенит» — БАТЭ

Нино рассказал, как его сын с синдромом Дауна отреагировал на шум в матче «Зенит» — БАТЭ
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Бразилец Нино поделился деталями выхода на поле перед товарищеским матчем «Зенита» с БАТЭ. Клубами была проведена акция «На поле все равны», приуроченная к Международному дню человека с синдромом Дауна, который во всём мире отмечают 21 марта. Ранее Нино рассказал в интервью о подобной болезни у сына Антонио, с которым защитник и вышел на поле.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 0
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 Ахметов – 14'     2:0 Вендел – 16'     3:0 Нино – 25'     4:0 Соболев – 56'     5:0 Соболев – 62'    

— Сын не испугался шума?
— Нет, он очень спокойно на это реагирует. Ему нравится бывать на трибунах, когда я играю, — он следит за матчем вместе со старшей сестрой, они слушают песни болельщиков, кричат со всеми, когда «Зенит» празднует забитый мяч. Так что на стадионе Антонио чувствует себя в безопасности, как дома.

— Что это значило для вас — выйти на построение с ним на руках?
— Это уникальный и неповторимый момент. Особенно учитывая вчерашний Международный день человека с синдромом Дауна и всё, что сделал наш клуб к этому дню. Я и моя семья почувствовали себя окружёнными заботой и вниманием, все вокруг словно обняли нас за плечи. И уверен, что по прошествии времени мы будем оглядываться назад и с большой радостью вспоминать сегодняшний день, — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».

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