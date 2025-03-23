Нино рассказал, как его сын с синдромом Дауна отреагировал на шум в матче «Зенит» — БАТЭ

Бразилец Нино поделился деталями выхода на поле перед товарищеским матчем «Зенита» с БАТЭ. Клубами была проведена акция «На поле все равны», приуроченная к Международному дню человека с синдромом Дауна, который во всём мире отмечают 21 марта. Ранее Нино рассказал в интервью о подобной болезни у сына Антонио, с которым защитник и вышел на поле.

— Сын не испугался шума?

— Нет, он очень спокойно на это реагирует. Ему нравится бывать на трибунах, когда я играю, — он следит за матчем вместе со старшей сестрой, они слушают песни болельщиков, кричат со всеми, когда «Зенит» празднует забитый мяч. Так что на стадионе Антонио чувствует себя в безопасности, как дома.

— Что это значило для вас — выйти на построение с ним на руках?

— Это уникальный и неповторимый момент. Особенно учитывая вчерашний Международный день человека с синдромом Дауна и всё, что сделал наш клуб к этому дню. Я и моя семья почувствовали себя окружёнными заботой и вниманием, все вокруг словно обняли нас за плечи. И уверен, что по прошествии времени мы будем оглядываться назад и с большой радостью вспоминать сегодняшний день, — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».