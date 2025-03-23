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«Мы все в одной лодке». Роналду встал на защиту критикуемого Роберто Мартинеса

«Мы все в одной лодке». Роналду встал на защиту критикуемого Роберто Мартинеса
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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал главного тренера национальной команды Роберто Мартинеса, подвергающегося критике. В четверг, 20 марта, команда Мартинеса уступила Дании в первом матче 1/4 финала Лиги наций со счётом 0:1.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Дания
Окончен
1 : 0
Португалия
1:0 Хойлунд – 78'    

«Я считаю, что критиковать нашего тренера несправедливо. Мы все в одной лодке. Когда Португалия побеждает, то побеждаем мы все, а когда проигрывает, то и проигрываем вместе», — сказал 40-летний футболист на пресс-конференции.

Сегодня, 23 марта, состоится ответная встреча 1/4 финала Лиги наций с Данией. Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Португалия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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