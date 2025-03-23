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Осипенко поделился ожиданиями от матча со сборной Замбии

Осипенко поделился ожиданиями от матча со сборной Замбии
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Защитник «Ростова» Максим Осипенко высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды России со сборной Замбии. Игра состоится во вторник, 25 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хороший соперник. Мы посмотрели две теории, хорошие футболисты. По именам никого не знаю, но у них быстрые фланговые игроки, здоровые нападающие. Будет непросто.

Если было бы нужно, мы бы сыграли с Гренадой. Но народа и так было много. Товарищеская игра, не стоит так рисковать здоровьем. Тренерский штаб правильно сделал, что дал отдохнуть.

Замбия намного сильнее Гренады. По игре, по подбору футболистов. Знаю только Кангва, который в России играл. У них очень быстрые игроки и большие нападающие. Ожидаем от них сопротивления в физическом плане», — передаёт слова Осипенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а национальная команда Замбии — 87-е.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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