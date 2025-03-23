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Осипенко: для меня уход Карпина из «Ростова» не был сюрпризом

Осипенко: для меня уход Карпина из «Ростова» не был сюрпризом
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Центральный защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко рассказал, как отреагировал на уход главного тренера Валерия Карпина из клуба.

«Уход Карпина не стал неожиданным — он уже уходил. Для меня это не было сюрпризом. Он давно говорил, что устал. Нормально пережили, тем более его помощник остался, так что ничего не поменялось. У нас всё нормально. Конечно, приятно увидеть Карпина в сборной, но он и так всегда на связи. Ты можешь написать ему всегда. Он ушёл, но всегда нас поддерживает. Рады его увидеть, думаю, он тоже рад нам. Карпин спокойно может проконсультировать», — передаёт слова Осипенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Валерий Карпин покинул «Ростов» 25 февраля 2025 года. Ранее специалист совмещал работу в клубе и сборной.

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