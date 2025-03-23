Осипенко объяснил, почему не играл в матче со сборной Гренады

Защитник сборной России и «Ростова» Максим Осипенко ответил на вопрос, почему он не играл в товарищеском матче с Гренадой (5:0).

«Мы приехали из «Ростова» позже всех, поэтому нам дали больше времени на отдых. Плюс у кого-то были болячки, анализы смотрят, у кого выше нормы — дают отдыхать», — передаёт слова Осипенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Во вторник, 25 марта, российская национальная команда встретится в товарищеском матче с Замбией. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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