Осипенко объяснил, почему не играл в матче со сборной Гренады
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Защитник сборной России и «Ростова» Максим Осипенко ответил на вопрос, почему он не играл в товарищеском матче с Гренадой (5:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Мы приехали из «Ростова» позже всех, поэтому нам дали больше времени на отдых. Плюс у кого-то были болячки, анализы смотрят, у кого выше нормы — дают отдыхать», — передаёт слова Осипенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Во вторник, 25 марта, российская национальная команда встретится в товарищеском матче с Замбией. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 по московскому времени.
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