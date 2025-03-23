Максим Осипенко: Дзюба — молодец! Поздравляю с рекордом

Центральный защитник сборной России Максим Осипенко высказался о рекордном голе нападающего Артёма Дзюбы в составе национальной команды. Форвард отличился в товарищеском матче с Гренадой и стал единоличным лидером в списке бомбардиров сборной России с 31 забитым мячом.

— Я бы не сказал, что Карпин в сборной отличается — требования всё те же. Не заметил, что он в сборной как-то строже к кому-то относится. Его стилистика понятна.

— На сбор приезжал Дзюба. Каким получились сборы с ним?

—Все готовились серьёзно к Гренаде, не было каких-то смешков. Всё было в обычном режиме.

— Как оцените его рекорд?

— Он молодец, поздравляю! — передаёт слова Осипенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.