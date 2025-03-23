Максим Осипенко: Дзюба — молодец! Поздравляю с рекордом
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Центральный защитник сборной России Максим Осипенко высказался о рекордном голе нападающего Артёма Дзюбы в составе национальной команды. Форвард отличился в товарищеском матче с Гренадой и стал единоличным лидером в списке бомбардиров сборной России с 31 забитым мячом.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
— Я бы не сказал, что Карпин в сборной отличается — требования всё те же. Не заметил, что он в сборной как-то строже к кому-то относится. Его стилистика понятна.
— На сбор приезжал Дзюба. Каким получились сборы с ним?
—Все готовились серьёзно к Гренаде, не было каких-то смешков. Всё было в обычном режиме.
— Как оцените его рекорд?
— Он молодец, поздравляю! — передаёт слова Осипенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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