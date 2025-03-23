Осипенко: есть желание показать себя в Европе, «Ювентус» был бы хорошим вариантом

Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко заявил о желании попробовать свои силы в итальянском «Ювентусе».

— Писарев всё время вас отправляет в «Ювентус». Как вы к этому относитесь?

— Никак, это его мнение. Не знаю, потянул бы я этот уровень. Если бы потренировался месяц, сказал бы. Желание показать себя в Европе, конечно, есть. «Ювентус» был бы хорошим вариантом, — передаёт слова Осипенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее российский тренер Николай Писарев высказал мнение о готовности Осипенко выступать в итальянской Серии А, назвав футболиста современным центральным защитником и готовым игроком для «Ювентуса» Тьяго Мотты.