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Осипенко: есть желание показать себя в Европе, «Ювентус» был бы хорошим вариантом

Осипенко: есть желание показать себя в Европе, «Ювентус» был бы хорошим вариантом
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Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко заявил о желании попробовать свои силы в итальянском «Ювентусе».

— Писарев всё время вас отправляет в «Ювентус». Как вы к этому относитесь?
— Никак, это его мнение. Не знаю, потянул бы я этот уровень. Если бы потренировался месяц, сказал бы. Желание показать себя в Европе, конечно, есть. «Ювентус» был бы хорошим вариантом, — передаёт слова Осипенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее российский тренер Николай Писарев высказал мнение о готовности Осипенко выступать в итальянской Серии А, назвав футболиста современным центральным защитником и готовым игроком для «Ювентуса» Тьяго Мотты.

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