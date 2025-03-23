Дешам ответил журналисту, спросившему тренера о выдуманном футболисте сборной Хорватии

Главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму на пресс-конференции перед ответным матчем с Хорватией (23 марта) задали вопрос о несуществующем футболисте соперника по фамилии Балеглавич.

– Мы видели, что сборная Хорватии неплохо играла в последних матчах, когда в атаке были Крамарич, Матанович, Петкович и Перишич. Вы не боитесь, что в этой игре может дебютировать молодой Балеглавич? 2025 год может оказаться прорывным для него. Вы подготовили план, как ему противостоять?

– Мы знаем всех наших соперников. Если вы знаете, кто выйдет у хорватов, то меня интересует эта информация. Я не буду знать об этом до начала матча. Однако мы наблюдаем за соперниками и передаём нашим футболистам информацию обо всех игроках [соперника], которые могут оказаться на поле, — сказал Дешам на пресс-конференции.

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